2 kaçak ihraç edilecek!

Girne’de ülkede ikamet izinsiz kaldıklarını tespit edilerek tutuklanan Omar Faruk, Abdul Hasan, Mohammed Mahbubur Rahman dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, 7-9 Temmuz tarihleri arasında suçla operasyonel mücadele çalışmaları esnasında ülkede ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilerek yakalanan zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlılar Omar Faruk’un 20 Haziran 2016, Abdul Hasan’ın 11 Eylül 2014 ve Mohammed Mahbubur Rahman’ın 12 Haziran 2018 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz bulunduklarını söyledi.

Polis, ihraç işlemleri tamamlanıncaya kadar zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlılar aleyhinde ihraç işlemlerinin başlatılmasını değerlendirerek, 8 gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.