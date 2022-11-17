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2 kişinin ölüm nedeni belli oldu!

Aynur AYKUTLU ve Tatiana EVSTIGNEEVA'nın ölğm nedenleri belli oldu.

17 Kasım 2022 Perşembe 11:24
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2 kişinin ölüm nedeni belli oldu!



Polisten ani ölümlerle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

-14.11.2022 tarihinde, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Aynur AYKUTLU (K-86)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

-15.11.2022 tarihinde, Tuzla’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Tatiana EVSTIGNEEVA (K-70)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin kalp hastalığı, kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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