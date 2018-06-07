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2 saat önceden seminer paydosu verildi!

Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi, “Düzenlenecek seminer” nedeniyle, yasa gereği 16.00’da yapılacak paydos vaktini, 14.00’a çekerek kepenk indirdi...

07 Haziran 2018 Perşembe 15:38
2 saat önceden seminer paydosu verildi!

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi, vezne işlemlerini yasa gereği Yaz Mesaisi sınırları içerisinde 16.00’da sonlandırması gerekiyor.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na ulaşan ‘vezne-zede’ vatandaş, saat 14.00 sıralarında Daire’ye ulaştığını belirterek, daire yetkilisinin kapıyı kapatıp işlemlerin seminer sebebiyle sonlandığını ifade etti. Kamu kurumlarında haftalık 35 saat esasına dayalı yaz mesaisi gereği, Pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 07.30-14.00, perşembe günü ise 07.30-12.30/ 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor.

Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi’ndeki vezne işlemleri ise, perşembe günleri; 08.00-11.30/ 13.30-16.00 saatleri arasında işlem gerçekleştirebiliyor. 

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Son Güncelleme: 07.06.2018 15:46
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