Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
74 ve 57 yaşındaki kadınları soymuştu
74 ve 57 yaşındaki kadınları...
14 ay hapis cezası
14 ay hapis cezası
Flaş Haber
64 pozitif vakaya rastlandı
Kapat

20 ay hapis cezası

Güzelyurt’da 2019 yılı içerisinde kanunsuz uyuşturucu madde 62 gram 817 miligram sentetik canabionit alma, verme ve tasarruf suçlarından yargılanan sanık Fuat Revan aleyhindeki karar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda açıklandı.

09 Nisan 2021 Cuma 11:42
361 Okunma
20 ay hapis cezası

(KAMALI HABER)

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık Fuat Revan aleyhindeki kararı Başkan Gazi açıkladı.

Gazi sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine vurgu yaparak bu tür suçlara caydırıcı ceza takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Gazi sanığın mahkûm olduğu suçların mahkemelerin gündemini yoğunlukla meşgul ettiğini belirterek bu tür suçların toplum sağlığı ve kamu menfaati gereği hapislik cezası ile ilgili cezalandırılması gerektiği aktardı.

Sanığın daha öncede benzer suçlardan hapis cezası ile cezalandırıldığını ancak konu suçları işlemekten vazgeçmemesini aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ve heyet olarak sanığı 20 ay hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 09.04.2021 12:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çağman, SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Bakan Çağman, SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
O SAHNE HERKESİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU!
O SAHNE HERKESİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU!
Zaroğlu: Bu koltuk kimsenin babasının malı değil
Zaroğlu: Bu koltuk kimsenin babasının malı değil
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim