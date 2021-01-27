Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Flaş Haber
42'si yerel 52  pozitif vaka
Kapat

20 BİN DOZ AŞI YARIN SABAH KKTC’DE

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, artan Covid 19 vakalarının ardından yaptığı girişimle ikinci parti Sinovac Covid 19 aşısının ülkeye gönderilmesini sağladı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 23:38
588 Okunma
20 BİN DOZ AŞI YARIN SABAH KKTC’DE

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, artan Covid 19 vakalarının ardından yaptığı girişimle ikinci parti Sinovac Covid 19 aşısının ülkeye gönderilmesini sağladı

Türkiye Cumhuriyeti’nden 20 bin doz Sinovac Covid 19 aşısı, yarın sabah ambulans uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bugün akşam saatlerinde artan Covid-19 vakaları üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. 
Görüşme sonrasında, Türkiye’den 20 bin doz Sinovac Covid 19 aşısının KKTC’ye yarın sabah itibariyle ambulans uçakla gönderilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hüseyin Mahmut bugün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Hüseyin Mahmut bugün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Tatar’dan Erdoğan’a “Teşekkür" telefonu
Tatar’dan Erdoğan’a “Teşekkür" telefonu
42'si yerel 52  pozitif vaka
42'si yerel 52  pozitif vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim