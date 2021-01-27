20 BİN DOZ AŞI YARIN SABAH KKTC’DE

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, artan Covid 19 vakalarının ardından yaptığı girişimle ikinci parti Sinovac Covid 19 aşısının ülkeye gönderilmesini sağladı

Türkiye Cumhuriyeti’nden 20 bin doz Sinovac Covid 19 aşısı, yarın sabah ambulans uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bugün akşam saatlerinde artan Covid-19 vakaları üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşme sonrasında, Türkiye’den 20 bin doz Sinovac Covid 19 aşısının KKTC’ye yarın sabah itibariyle ambulans uçakla gönderilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.