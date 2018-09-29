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20 milyon yıllık fildişi fosili bulundu!

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:53
20 milyon yıllık fildişi fosili bulundu!

Erdebil Çevre Koruma Genel Müdürü Muhammed Hudaperest, yaptığı açıklamada, İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil eyaletinde bulunan Kevser kentindeki demiryolu çalışmaları esnasında Miyosen jeolojik devrinden kalma 20 milyon yıllık 2 parça Mastodon türü fildişi fosili bulunduğunu söyledi.

Hudaperest, bulunan 2 parça fildişi fosillerinin her birinin 1 metre uzunluğunda olduğunu ve yapılan ilk incelemelere göre bunun Miyosen jeolojik devrine ait olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

20 milyon yıllık fildişi fosili bulundu!

Kayaya yapışık olarak bulunan fildişi fosillerinin 3 günlük titiz çalışma sonucu çıkarıldığını ve detaylı araştırmalar için Doğal Tarih Müzesi'ne kaldırıldığı bilgisini paylaşan Hudaperest, son iki senede bölgede yapılan kazı çalışmalarında ayrıca zürafa, inek ve at türlerine ait diş, çene ve ayak fosillerinin bulunduğunu aktardı.

Miyosen, jeolojik devirlerden Senozoik zamanın Neojen dönemine ait bir bölümdür. Günümüzden 23,03 ila 5,33 milyon yıl öncesine karşılık gelirken, Mastodon ise file benzeyen ve nesli tükenmiş tarih öncesi hayvanlara verilen ad.

Mastodonlar ilk olarak 40 milyon yıl önce Kuzey Afrika'da yaşadı. Zamanla Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'nın diğer bölgelerine yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fildişi FosiliHaberKKTC
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