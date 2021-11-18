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2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Komitede Görüşülmesinin Son Günü

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmesi bugün tamamlanıyor.

18 Kasım 2021 Perşembe 10:33
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2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Komitede Görüşülmesinin Son Günü
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2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmesi bugün tamamlanıyor.

Bugün saat 09.30 sıralarında başlayan komite toplantısında, Mahkemeler, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

Bakanlar Kurulu’nun 12 milyar 700 milyon TL olarak onayladığı 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komitedeki görüşmeleri, Gelirler Bütçesi’nin görüşülmesi ve tasarının madde madde görüşülerek, bütününün oylanmasıyla tamamlanacak.

Tasarı, 22-23-24 Kasım’da Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Bütçenin görüşüldüğü UBP Milletvekili Hasan Taçoy başkanlığındaki Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde, CTP Milletvekili Fikri Toros başkan vekili, UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve Yasemi Öztürk; CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise üye olarak görev yapıyor.

Anahtar Kelimeler:
2022 Mali Yılı Bütçe Yasa TasarısıCumhuriyet MeclisiMaliye Bütçe Ve Plan Komitesi
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