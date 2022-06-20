2022 yılı tarımsal destek miktar ve yöntemleri belirlendi

Bakanlar Kurulu, tarımsal üretimde çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini sağlayarak verim ve kaliteyi yükseltmek, sektörde yaşanan veya yaşanması muhtemel problemlere çözüm üretmek, kayıtların güncel tutulmasını sağlamak ve rekabet edebilir bir sektör oluşturmak amacı ile tarım destekleme bütçe sınırları dikkate alınarak, 2022 yılı için tarımsal destek ve yöntemlerini belirledi.

- Hayvansal üretim destekleri

Buna göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı yetiştiricilere, 1 Haziran tarihinden itibaren SÜTEK’e teslim ettikleri her litre çiğ süt için destek ödemesi yapılacak. Bu ödeme, soğuk ve soğutulmuş inek sütü için 1,80 TL; açık inek sütü için 0,30 TL; soğuk ve soğutulmuş koyun sütü için 2,50 TL; açık koyun sütü için 2,20 TL; soğuk ve soğutulmuş keçi sütü için 2,30 TL ve açık keçi sütü için 2,10 TL olarak düzenlendi. Yetiştiriciler, inek sütü kategorisinde günde bin litreye kadar destekten yararlanabilecek.

Aralık 2021 ve Haziran 2022 beyan tarihleri itibarıyla Hayvan Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ve tanımlanmış, on iki ayı geçmiş anaç küçükbaşa sahip olan küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ise hayvan başına yapılacak destek ödemesi şöyle:

“1-351 arası anaç küçükbaş için hayvan başına 400 TL; 351-750 arası anaç küçükbaş için hayvan başına 310 TL; 751-1000 arası anaç küçükbaş için hayvan başına 240 TL”

Öte yandan, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olma şartı ile arıcılara, KKTC Arıcılık Kooperatifi üzerinden kovan başına 60 TL ve kilogram başına 5 TL destekleme ödemesi yapılacak.

1975 Balıkçı Gemileri (Tescil, Satış, Devir ve İpotek) Yasası kapsamına giren küçük balıkçı gemileri sicili kayıtlı gemi sahibi mesleki balıkçılara Bakanlık tarafından yıllık P oranını geçmeyecek bir sosyal sigorta prim desteği ödemesi yapılacak. Balon balıklarını (Torquigener flavimaculosus arı\ benekli balon balığı hariç) Hayvancılık Dairesine teslim eden izinli balıkçılara ise balık başına 8 TL destekleme ödemesi yapılacak ancak bir balıkçı en fazla 3 bin adet balon balığı için destek alabilecek.

- Bitkisel üretim destekleri

Bitkisel üretim destekleri kapsamında, tahıl alanlarına (arpa, buğday, yulaf, tirtikale, çavdar, vb) ve nadas alanlarına, Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına giren beyanlar ve yapılan kontroller sonucu ödenmesi uygun olan alanlar dikkate alınarak, 4 bin dönüme kadar olan alanlar için dönüm başına 100 TL ödeme yapılacak.

Hububat (hasıllık, silaj, sano) ve baklagil (adi fiğ, mürdümük vb) alanlarına, Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına giren beyanlar ve yapılan kontroller sonucu ödenmesi uygun olan alanlar dikkate alınarak, dönüm başına 130 TL ödeme yapılacak. Ancak yüzde 70 ve üzeri kuraklığa giren bölgelerde bu kapsama giren ödemeler 100 TL olarak uygulanacak.

İthali yapılan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının onaylayacağı sertifikalı tahıl ve baklagil tohumlukları için kilogram başına 1 TL olarak hesaplanacak ve ithalatı yapan firmaya ödenecek.

Üretim sezonunda veya çok yıllık olarak üretilen sulu yem bitkisi ekimi yapan çiftçilere ise tek yıllık dönüm başına 180 TL, çok yıllık dönüm başına 220 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Konvansiyonel narenciye ekim alanlarına yönelik olarak üreticilere 1-5 dönüm arası için dönüm başına 520 TL ve 5 dönüm ve üzeri için dönüm başına 650 TL; çok yıllık meyve ağaçları için dönüm başına 300 TL ödenecek. Ayrıca, üretim sezonunda üretilen patateslerin desteklenmesine yönelik dönüm başına 300 TL destek verilecekken, sebze alanlarının desteklenmesine yönelik dönüm başına 260 TL verilecek.

Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere de üretim sezonunda üretilerek satışı yapılan ürünler için 30 TL ile bin 500 TL arasında destekleme ödemesi yapılacak.