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207'si yerel, 258 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 17.745 test yapıldı, 207'si yerel, 258 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi vefat etti, 285 kişi taburcu edildi"

03 Aralık 2021 Cuma 18:41
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207'si yerel, 258 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.745 olup, 207'si yerel 258 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 285 kişi taburcu edilmiştir. 

51 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 207 kişi ise yerel vakadır. 

99 kişi Lefkoşa, 51 kişi Girne, 35 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

3 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.745 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 258 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 51 

Yerel Vaka Sayısı: 207        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 285 

Bugün Kaybedilen Hasta: 3 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.168.624 

Toplam Vaka Sayısı: 29.659  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 26.477 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3077 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2981 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 107 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 9670 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 530   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 583 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7331 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 90.567

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