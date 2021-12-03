207'si yerel, 258 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.745 olup, 207'si yerel 258 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 285 kişi taburcu edilmiştir.
51 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 207 kişi ise yerel vakadır.
99 kişi Lefkoşa, 51 kişi Girne, 35 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
3 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.745
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 258
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 51
Yerel Vaka Sayısı: 207
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 285
Bugün Kaybedilen Hasta: 3
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.168.624
Toplam Vaka Sayısı: 29.659
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 26.477
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3077
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2981
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 107
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 9670
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 530
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 583
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7331
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 90.567