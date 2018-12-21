21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası...

Şehitler Haftası nedeniyle Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde saat 09.30’da tören; töreninin ardından da, şehitler için Atatürk Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi.

Törene; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ana muhalefet partisi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar, milletvekilleri, diğer askeri erkan, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yetkilileri ve üyeleri, siyasi parti temsilcileri, üniversite rektörleri ve temsilcileri, diğer dernek, kurum, kuruluş ile okullardan temsilciler katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın anıt özel defterini imzalamasıyla devam eden tören, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Murat Osma’nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla sona erdi.



AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:



“Aziz şehitlerimiz;

21 Aralık 1963’ün 55. yılında sizleri yine rahmet ve saygı ile anıyoruz.

55 yıl önce Enosis amacı ile başlatılan saldırılar ne yazık ki güzel adamızı kan gölüne çevirmiş, huzur ve sükûneti ortadan kaldırmıştır.

Bu topraklarda barış içinde eşit ve özgür bir toplum olarak yaşamaktan başka bir hedefi olmayan Kıbrıs Türk halkı, özellikle o dönemde büyük acılar yaşamıştır.

Bu acıların bir daha yaşanmaması için canlarını feda eden şehitlerimizin bu büyük fedakarlıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Temennimiz gelecek kuşakların barış ve huzur içinde özgür insanlar olarak yaşayabilmesidir.

Bu yönde uğraşlarımızı bıkmadan usanmadan sürdüreceğiz.

Ruhunuz şad olsun.”



YILDIRIM

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ise deftere şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Kıbrıs Türk halkını özgürlüğüne kavuşturmak için vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan sizler, makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaştınız.

Yüce Türk milleti ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri mensubu bizler, uğruna canınızı verdiğiniz vatan topraklarını bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kanımızın son damlasına kadar koruyacak ve özgürlük mücadelesiyle tarihe geçen hatıranızı ilelebet yüreğimizde yaşatacağız.

Evladını bu mukaddes topraklara adamış değerli analar, oğlunuzun adının taş üzerinde, bedeninin toprakta kaldığını zannetmeyin, şehitlerimizin isimleri kalplerimizde, kutsal bedenleri ise cennet bahçesindedir.

Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni canlarını feda ederek bize emanet eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, değerli hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”



OSMA

Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Murat Osma günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

21 Aralık 1963’te canlarını veren kefensiz şehitleri saygıyla andıklarını belirten Osma, 55 yıl önce Enosis hayalleriyle yaşayan Rum-Yunan ikilisinin Aktitas Planı’nı uygulayabilmek için kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden Kıbrıslı Türkleri katlettiklerini söyledi.

Bugünün, toprağını vatan yapma uğruna hayatını feda eden şehitleri anma günü olduğuna işaret eden Osma, gelecek nesillere geçmişte yaşananların anlatılması ve geçmişin unutturulmamasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Londra ve Zürih Antlaşmaları’na değinen Osma, Rumların Enosis hayallerini gerçekleştirebilmek adına Kıbrıs Cumhuriyeti ve anayasasını ortadan kaldırıp, Kıbrıslı Türkleri yok etmek için 21 Aralık 1963’te Akritas Planı’nı ortaya koyduklarını anımsattı.

1963’te yaşanan olayalar ve katliamlara dikkat çeken Osma, 103 köyün işgal edildiğini, yüzlerce insanın şehit edildiğini hatırlattı.

Kıbrıslı Türklerin 1974’e kadar adadaki Türk varlığını korumak için verdiği mücadeleye dikkat çeken Osma, vatanın bölünmezliği, bütünlüğü, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güveni için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Osma, şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, ne vatan topraklarından, ne bağımsızlıktan, ne de bayraktan vazgeçilebileceğini sözlerine ekledi.