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21'yerel 25 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 9202 test yapıldı, 21'yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi taburcu edildi"

18 Haziran 2021 Cuma 18:51
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21'yerel 25 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9202 olup, 21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21kişi ise yerel vakadır. 


7 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Haspolat-1 / Yenişehir-1/ Metehan-2/ K.kaymaklı-1 / Gönyeli-1/ Ortaköy-1 

Girne 

Girne Merkez- 7 / Alsancak-2 / Kaşgar-1 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1 

Gazimağusa 

Karakol-1 

İskele 

Makenzi -1 

18 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9202  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

Yerel Vaka Sayısı: 21 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.370.425 

Toplam Vaka Sayısı: 7720 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7393  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 292    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 257  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 9 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 
 

Anahtar Kelimeler:
VakaKKTC
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