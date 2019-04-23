23 Nisan coşkusu İskele'de de yaşandı

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen ilk törenin ardından, törenin ikinci bölümü Cumhuriyet Stadyumu’nda yer aldı.

Törenlere; İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milletvekili Mesut Genç, GKK adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal, KTBK adına Hava Savunma Binbaşı Barış İldeniz, İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum kuruluş ve derneklerle birlikte çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.



Şehit İlker Karter İlkokulu Bandosu eşliğindeki kortejin İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na gelmesi ile başlayan tören, protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile son buldu.



İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Coşkun Akyerli’nin tören teftişi ve çocukların bayramını kutlamasıyla başlayan törende, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.İskele Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Coşkun Akyerli’nin açılış konuşmasını yaptığı törende, Türk Çocuğunun Andını İlkim Kolay okurken, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Merve Ayçiçek yaptı.Resmi geçidin ardından tören; Şehit İlker Karter İlkokulu Halk Dansları Topluluğu, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı, Şehit İlker Karter İlkokulu İzci Gurubu, Şehit İlker Karter İlkokulu Müzikli Ritmik Gösteri Ekibi gösterileri ve okunan şiirlerle son buldu.