Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

23 Nisan coşkusu İskele'de de yaşandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İskele ’de de kutlandı.

23 Nisan 2019 Salı 15:12
23 Nisan coşkusu İskele'de de yaşandı
banner44

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen ilk törenin ardından, törenin ikinci bölümü Cumhuriyet Stadyumu’nda yer aldı.
Törenlere; İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milletvekili Mesut Genç, GKK adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal, KTBK adına Hava Savunma Binbaşı Barış İldeniz, İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum kuruluş ve derneklerle birlikte çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Şehit İlker Karter İlkokulu Bandosu eşliğindeki kortejin İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na gelmesi ile başlayan tören, protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile son buldu.

banner41

İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Coşkun Akyerli’nin tören teftişi ve çocukların bayramını kutlamasıyla başlayan törende, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

İskele Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Coşkun Akyerli’nin açılış konuşmasını yaptığı törende, Türk Çocuğunun Andını İlkim Kolay okurken, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Merve Ayçiçek yaptı.
Resmi geçidin ardından tören; Şehit İlker Karter İlkokulu Halk Dansları Topluluğu, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı, Şehit İlker Karter İlkokulu İzci Gurubu, Şehit İlker Karter İlkokulu Müzikli Ritmik Gösteri Ekibi gösterileri ve okunan şiirlerle son buldu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’ye Senegalli olarak geldi, Fransız olarak çıkmak istedi
KKTC’ye Senegalli olarak geldi, Fransız olarak çıkmak istedi
Cumhurbaşkanlığı’nda “Özel Eğitim Öğrencisi Özel Çocuklar Şenliği” düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı’nda “Özel Eğitim Öğrencisi Özel Çocuklar Şenliği” düzenlendi
Bakan Özyiğit Alayköy İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı
Bakan Özyiğit Alayköy İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim