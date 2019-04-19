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“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” etkinliklerle kutlanıyor

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, Türkiye ile birlikte KKTC’de de törenler ve .

19 Nisan 2019 Cuma 09:20
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” etkinliklerle kutlanıyor
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Festival katılımcılar ve onları ağırlayan öğrencilerden oluşan bir heyet bugün saat Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i ziyaret edecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Açılış Korteji saat 09.45’de, misafir gruplar ve Lefkoşa Merkez okullarından gelecek öğrenci ve sorumlu öğretmenlerin katılımıyla Kuğulu Park’tan başlayıp, Cumhurbaşkanlığı’ndan geçtikten sonra Meclis’te sona erecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’ndan saat 10.00 sıralarında geçmesi öngörülen festival korteji katılımcılarına hitap edecek.

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Meclis önünde saat 10.45’de gerçekleşecek törende Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay açılış konuşması yapacak.

“Bütün Çocuklar Kardeştir” sloganıyla sevgi balon ve güvercin uçurtulmasıyla 21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nin resmi açılışı gerçekleştirilecek.

Festivalin resmi açılışının ardından da festival grupları Meclis önünde 2’şer dakikalık gösteri sunacak. Festival katılımcıları saat 11.45’de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edilecek. Açılış törenine katılan öğrenciler saat 12.00’de Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul salonunda toplanacak.

Festival ekiplerinden temsilciler saat 13.00’de Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret edecek. Festivale katılan misafir grup ve okullardan gelecek öğrencilerin katılacağı “Bütün Çocuklar Kardeştir” sloganıyla “Kumaş Boyama Etkinliği” düzenlenecek.

21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali Kokteyli ise Acapulco Otel’de saat 20.30’da yapılacak. (BRT)

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan
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