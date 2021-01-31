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25 bin tl para cezası

Gazimağusa Limanı önlerinde demirli bulunan Togo bayraklı LEADER M isimli yük gemisinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından deniz kirliliğine neden olduğu gerekçesi ile  25000 TL para cezasına çarptırıldı.

31 Ocak 2021 Pazar 17:50
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25 bin tl para cezası

Gazimağusa Limanı önlerinde demirli bulunan Togo bayraklı LEADER M isimli yük gemisinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından deniz kirliliğine neden olduğu gerekçesi ile  25000 TL para cezasına çarptırıldı.

Son yıllarda gemilerin yönetmeliklere uymadan sintine atıklarını doğrudan ve/veya dolaylı olarak deniz ortamına bırakmasından kaynaklı denizlerde kirliliğinin artması ile insanların ve diğer canlıların sağlığının tehdit edildiği bilinmektedir. Ülkemizde de bu tehditlerin önüne geçebilmek maksadıyla denetimler yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan denetimler esnasında, 28 Ocak 2021 tarihinde Gazimağusa Limanı önlerinde demirli bulunan Togo bayraklı LEADER M isimli yük gemisinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu gemi hakkında Gazimağusa Liman Başkanlığı tarafından yasal işlem başlatılıp, 25000 TL para cezasına çarptırılmıştır.

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