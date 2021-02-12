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25'i yerel 40 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli: "Toplam 4222 test yapıldı, 25'i yerel 40 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi"  

12 Şubat 2021 Cuma 19:23
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25'i yerel 40 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli: "Toplam 4222 test yapıldı, 25'i yerel 40 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi"  

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4222 olduğunu, 25'i yerel 40 pozitif vakaya rastlandığını , 43 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 25 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 15 kişinin Lefkoşa, 20 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

12 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4222    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  yok  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15 

Yerel Vaka Sayısı: 25  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43  

Bugün Kaybedilen Hasta: yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 462.775 

Toplam Vaka Sayısı: 3007   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2230 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 760 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 173 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 576  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 17 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

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