27 yaşındaki hasta yoğun bakıma alındı

COVID-19 tanısı ile bir otelde tedavi gören 27 yaşındaki hasta, şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu, yoğun bakıma alındı.

Söz konusu hasta, pandemi sürecinde yoğun bakıma alınan en küçük yaştaki kişi de oldu.

Hastane kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, erkek hastanın şu anda Pandemi Hastanesi Yoğun Bakımı’nda tedavisi sürüyor, ileri tetkikleri yapılıyor.

Bilinci açık olan hastayla ilgili doktorların ‘emboli’ şüphesi bulunuyor.

Tomografisi çekilen ve ileri tetkik sonuçları beklenen hastanın ameliyat olup olmayacağı gelen neticeye göre değerlendirilecek.

Kaynak: Yenidüzen