Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı

“270 PCR testin tümü negatif çıkmıştır”

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dün yapılan 270 PCR test sonuçlarının tümünün negatif olduğunu açıkladı.

16 Şubat 2021 Salı 16:38
513 Okunma
“270 PCR testin tümü negatif çıkmıştır”

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dün yapılan 270 PCR test sonuçlarının tümünün negatif olduğunu açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

“Öncelikle belirtmek isterim ki 15.02.2021 Pazartesi (dün) beldemizde yapılan 270 Pcr testinin sonucu bize ulaşan bilgilere göre tümü Negatif çıkmıştır. Beldemiz için sevindirici olsada rehavete kapılmadan kurallara uymaya devam edelim. Lütfen herkes Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin almış olduğu karar doğrultusunda 22 Şubat saat 05:00 kadar uzatılan sokağa çıkma yasağına uymaya devam etsin. Şuan için karantina hotellerinde ve hastahanede tedavileri süren hastalarımızın genel sağlık durumları iyi olup test sonuçları hızla negatife dönmeye devam ediyor.

Bu vesileyle tedavisi devam eden ve tedavisi tamamlanmış olan herkese bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunarım.

Unutmayın Bizim için Değerlisiniz…”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HÜKÜMET, BÜTÇEDE YÜZDE 10 TASARRUF KARARI ALDI
HÜKÜMET, BÜTÇEDE YÜZDE 10 TASARRUF KARARI ALDI
“1000 küçük esnafa 100 milyon TL kredi"
“1000 küçük esnafa 100 milyon TL kredi"
SON DAKİKA! İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI
SON DAKİKA! İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim