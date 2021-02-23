Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
Flaş Haber
6 saatlik elektrik kesintisi!
Kapat

28 ve 88 yaşındaki şahısların ölüm nedenleri açıklandı

28 yaşındaki Imoleayo Temitope ATERE ve 88 yaşındaki Eleni YOANNİS'in ölüm nedenleri açıklandı.

23 Şubat 2021 Salı 10:38
3136 Okunma
28 ve 88 yaşındaki şahısların ölüm nedenleri açıklandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

02.01.2021 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yemek yediği sırada “gıda aspirasyonu, solunum yollarının kapanması” neticesinde Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınan ve 18.02.2021 tarihinde yaşamını yitiren Imoleayo Temitope ATERE (E-28)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

19.02021 tarihinde, Dipkarpaz'da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Eleni YOANNİS (K-88)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "kalp yetmezliği" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özyiğit ve Çeler, Spehar’a TDP’nin görüşlerini aktardı
Özyiğit ve Çeler, Spehar’a TDP’nin görüşlerini aktardı
Amcaoğlu: 21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
Amcaoğlu: 21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
AKPINAR; “BİZİM HAYAT KAYNAĞIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZ”
AKPINAR; “BİZİM HAYAT KAYNAĞIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZ”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim