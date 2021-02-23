28 ve 88 yaşındaki şahısların ölüm nedenleri açıklandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

02.01.2021 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yemek yediği sırada “gıda aspirasyonu, solunum yollarının kapanması” neticesinde Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınan ve 18.02.2021 tarihinde yaşamını yitiren Imoleayo Temitope ATERE (E-28)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

19.02021 tarihinde, Dipkarpaz'da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Eleni YOANNİS (K-88)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "kalp yetmezliği" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.