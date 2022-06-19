Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Bu ilki değil... 500 Bin Euro ile ülkeye girmek istedi!
Bu ilki değil... 500 Bin...
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Ercan'da uyuşturucu!
Ercan'da uyuşturucu!

28 yaşındaki sürücü yaralandı

Gazimağusa - Karpaz anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü 28 yaşındaki Hazan Sütcü yaralandı.

19 Haziran 2022 Pazar 14:38
223 Okunma
28 yaşındaki sürücü yaralandı
banner48

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza bu sabah 08.15 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz anayolu 14 ile 15’inci kilometreleri arasında Mücahitler çemberi yanında meydana geldi.

Hazan Sütcü (K-28) yönetimindeki RM 314 plakalı çift kabin araçla Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu Mücahitler çemberine girdikten sonra aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkarak toprak hendeğe çarpan araç takla atarken,  yaralanan Hazan Sütcü’nü Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sütcü’nün tedavisi, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son Güncelleme: 19.06.2022 14:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Yiğitler muhtarını unutmadı
Yiğitler muhtarını unutmadı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim