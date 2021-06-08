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3 farklı yerde yangın

08 Haziran 2021 Salı 11:28
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3 farklı yerde yangın

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

07.06.2021 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Atlılar - Mormenekşe Anayolu Mormenekşe köy girişi yakınlarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu çeşitli şahıslara ait yaklaşık 265 dönüm anız, 27 adet rulo balya yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

07.06.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında Mutluyaka Ağıllar Bölgesinde henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; yangın sonucu çeşitli şahıslara ait 5 dönüm biçilmemiş arpa, 100 adet 6 metre uzunluğunda kelepçeli ana hat borusu, 60 adet 50 metre uzunluğunda 16’lık damlama su borusu, 25 adet ayaklı fıskiye ve ince saçtan yapılmış kulübe yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

07.06.2021 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa’da 2.5 mil Belediye Çöplük Alanı yakınlarında bulunan arazi içersinde rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde atılan kıvılcım sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu Erdoğan VOLKAN’a ait 200 metre uzunluğundaki 75’lik ana su borusu, 400 metre uzunluğunda 20’lik damlatma lastiği ve 25 metre uzunluğundaki kalın sera naylonu tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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