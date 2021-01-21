3 farklı yerden 12 adet kuzu çaldılar

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

14-19.01.2021 tarihleri arasında Düzova ağıllar bölgesinde meydana gelen hayvan hırsızlıkları ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada hırsızlık olayları ile ilgili zanlı olarak görülen E.Ü.(E-22), A.Y.A.(E-23) ve H.Y.(E-20) tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahısların Düzova ağıllar bölgesinde bulunan Cemal GEZDİGELDİ’ye ait ağıl içerisinden 8 adet kuzuyu, Mutlu GEZDİGELDİ’ye ait ağıl içerisinden 2 adet kuzuyu ve Halil GEZDİGELDİ’ye ait ağıl içerisinden de 2 adet kuzuyu çaldıkları ve çalınan kuzuların ise A.K.(E-53) tarafından hırsızlık olduğunu bildiği halde bahse konu şahıslardan değerlerinin altında satın alındığı tespit edilmiştir. A.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.