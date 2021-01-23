3 gün poliste tutuklu kalacak

Girne'de meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Ahmet Kol mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Recep Arabulucu olayla ilgili bulguları aktardı.

Arabulucu, 22 Ocak 2021 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde, araç sürücüsü zanlı Ayhan Kol'un, yönetimindeki RZ 793 plakalı aracı ile Karaoğlanoğlu istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sulu çember yakınlarına geldiği zaman o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan maktul Emrullah Baran'a çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonucu yaya Emrullah Baran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve bölgedeki kamera kayıtlarının temin edilip incelenmesi gerektiğini ayrıca maktul Baran'ın otopsi sinin yapılacağını belirterek tahkikat maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak : Kamalı Haber Ajansı