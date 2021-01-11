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3 gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, Çarşamba günüden itibaren 3 gün yağmur yağmasının beklendiğini açıkladı.                                                                                      

11 Ocak 2021 Pazartesi 17:52
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3 gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, Çarşamba günüden itibaren 3 gün yağmur yağmasının beklendiğini açıkladı.                                                                                      

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Ocak tarihleri arasında beklenen hava durumuna ilişkin raporuna göre, bölge periyodun ilk günü yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın, yarın parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba parçalı çok bulutlu zamanla sağanak yağmurlu, Perşembe parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Cuma parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının, periyodu ilk yarısı iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 derece, ikinci yarısında ise 14 -17 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği, rüzgarın periyodu ilk gününde kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği kaydedildi.

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