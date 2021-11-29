3 kişi 16 yaşındaki kıza tecavüz etmekle suçlanıyor

Gazimağusa’da 16 yaşındaki bir kızın sarhoş olmasını fırsat bilen 3 kişinin genç kıza tecavüz ettikleri iddia ediliyor.

Polis yapılan şikayet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında F. A. , A. Z. K. ve M. P.’ı tutukladı.

Zanlılar bugün “Cinsel tecavüz” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Polis mahkemedeki şahadetinde zanlıların genç kız ile birlikte konser bar gibi yerlere gidip, genç kızın kendi isteği ile alkol aldıktan sonra sarhoş olduğunu, zanlı Kılıç’ın evinde de zanlılar tarafından cinsel tecavüze uğradığını açıklarken, emare alınan cep telefonlarında da video tespit edildiğini açıkladı.

Mahkeme soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak : Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c57-Adli_Haberler/n401951-magusada-3-kisi-sarhoslugundan-faydalandiklari-16-yasindaki-kiza-tecavuz-etmekle-suclaniyor