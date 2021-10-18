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3 kişi aranıyor!

18 Ekim 2021 Pazartesi 09:47
1566 Okunma
3 kişi aranıyor!
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POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

-15.10.2021 tarihinde, 15:00 raddelerinde Lefkoşa’da sakin Murhan BARHUN (E-20-) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılarmış halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

-16.10.2021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Mehmet AÇIKALIN (E-37) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılarmış halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

-16.10.2021 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Ela Nur GÜLTEKİN (K-17) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılarmış halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 18.10.2021 13:53
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