3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi

Gemikonağı’nda meydana gelen adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranmakta olan ve polise 3 ay sonra teslim olan zanlı Taşkın Güneş cezaevine gönderildi.

8 Kasım 2020 tarinde Gemikonağı'nda Ali Bağdaş'ın Kahvesi diye bilinen kahvehaneye giden ve önceden husumeti olduğu gerekçesiyle kahvehanenin içerisinde bulunan İbrahim Güler ve Behiç Kurtcebe ve Taner Işıklar'ın üzerine tabanca ile ateş açan ve her üçünün de yaralanmasına neden olan Taşkın Güneş çıkarıldığı mahkemede hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Olaydan yaklaşık 3 ay sonra avukatı ile birlikte Lefke Karakolu'na gidip teslim olan Taşkın Güneş yargılanmayaı cezaevinde bekleyecek.

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Avukatın tutuklu yargılanma sürecine itiraz etmesi üzerine gerçekleştirilen duruşma 2 saat sürdü. Duruşmanın ardından Kıdemli Yargıç Banu Soyer olayın ciddiyetine zanlının yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçmasını da göz önünde bulundurarak 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

YARALILAR TAM OLARAK İYLEŞEMEDİ

Öte yandan olayda yaralanan şahısların hastanelerden taburcu olmalarına rağmen henüz tam anlamıyla iyileşememiş ve çeşitli zamanlarda tedavilerine devam edilmekte olduğu bildirildi.

Kaynak : Kamalı Haber Ajansı