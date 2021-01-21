3 Sendikadan katkı payı eylemi!

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş Federasyonu), belediyelerin katkı paylarında artış yapılması talebiyle, örgütlü oldukları belediyelerde bugün bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Öte yandan ülkedeki Koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde, belediye emekçilerinin toplu halde bir araya gelmemesinin kararlaştırıldığı; eylemin, sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin katılımıyla Meclis önünde eylem düzenledi.

Ortak basın açıklaması yapan örgütlü sendikalar, mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Sendikalar, hükümet edenlerin ülkeyi kaosa sürüklediğini ifade ederek, Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların yapboz gibi değiştiği belirtildi.

Salgında en önemli olanlardan birinin belediyeler olduğunu söyleyen Hür-İŞ, BES ve DEV-İŞ, bu kurumların taleplerinin görmezden gelindiğini, hükümetin belediyelere ek sorumluluk yüklediğini ancak katkı paylarını azalttığını ifade etti.