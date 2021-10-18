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3 su motoru yandı, 2 gündür sular akmıyor, Pozitif tutuklular yeniden otele taşınıyor

COVID-19 olan ve önce otele, ardından yeni cezaevine taşınan 79 mahkum ve tutuklunun ‘sular akamadığı’ gerekçesiyle yeniden otele götürülmesine karar verildi.

18 Ekim 2021 Pazartesi 13:47
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3 su motoru yandı, 2 gündür sular akmıyor, Pozitif tutuklular yeniden otele taşınıyor
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COVID-19 olan ve önce otele, ardından yeni cezaevine taşınan 79 mahkum ve tutuklunun ‘sular akamadığı’ gerekçesiyle yeniden otele götürülmesine karar verildi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yeni cezaevindeki 3 su motorunun yandığını, 2 gündür mahkumlara su verilemediğini anlattı. Bengihan,“Ellerini yüzlerini dahi yıkayamaz, iki gündür tuvaletlerini dahi çekemezlerken nasıl olur da sağlıklı ve hijyen içinde COVID-19’u atlatmalarını bekleyebiliriz bilemiyorum” şeklinde konuştu.

Mahkum ve tutukluların yeniden otele taşınmasıyla ilgili  konuşan Bengihan, şöyle devam etti: “3 tane su motoru yandı, 2 gündür mahkumlara su verilemiyor, tuvaletlerinin suyu akmıyor. Şimdi apar topar otele taşınıyorlar.

Cezaevi tamamen bitmeden, teslim alınmadan acilen mahkumları oraya taşıdılar. Hiç kimse orayı kontrol etmedi. Bu ülkenin ne teknik ne de mekanik mühendisleri tarafından kontrol edilmeden teslim alındı. Ya bu şekilde 650 mahkum ile buraya taşınılsaydı ne olacaktı?

Suyu akmayan ama çağdaş bir cezaevi… 2 gündür suları akmıyor.” dedi.

Kaynak : Yenidüzen : Haberin tamamı için tıklayınız...

Anahtar Kelimeler:
Yeni CezaeviKoronavirüs
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