3 yıl hapis cezası aldı!

(Kamalı Haber)

İnsan Kaçakçılığı suçundan tutuklu yargılanan sanık Mehmet Altınışık’ın aleyhindeki davanın kararı açıklandı.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti sanıkların aleyhine verilen kararı Murat Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın işlediği insan kaçakçılığı suçunun ciddiyet ve vahametine değindi. Soytaç, sanığın suçun mağduru olan göçmenlerden menfaat elde etmelerinin suçun vahametini artırdığını belirtti. Soytaç sanığın elverişsiz bir tekneyle 5’i çocuk 18 göçmenle 5 bin dolar karşılığında açık denizde hayatlarını tehlikeye atmasını aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Olay 2 Ekim 2021 tarihinde saat 04.50 sıralarında Yeşilırmak’ta kıyıdan bir buçuk deniz mili açıkta Türkiye’de ikamet eden 22 yaşındaki zanlı Mehmet Altınışık’ın 5 bin dolar karşılığında Türkiye Manavgat'tan yola çıkmış ve Thunder Bird 1 isimli 7 metre uzunluğundaki beyaz renk tekne ile Suriye uyruklu 18 kişiyi Kıbrıs’ın güneyindeki Pirgo kıyısına indirip Türkiye’ye dönmeye çalıştığı sırada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilip alıkonulmuştu.