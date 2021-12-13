30 metre yükseklikten düştü!

Steven HARE, 30 metre yükselikten düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisten feci ölümle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

13.12.2021 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Beşparmak Dağlarının kuzey kısmında (Beşparmakların alt kısmı) dağ yürüyüşüne çıkan James SWANSON ve arkadaşı Steven HARE ile yürüyüş yaptıkları sırada, Steven HARE, dengesini kayberek kayalıklardan yaklaşık 30 metre yükseklilten aşağıya düşerek olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Olaya polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri müdahale ediyor.

Soruşturma devam etmektedir.

GÜNDEM KIBRIS EKİBİ OLAY YERİNDEN BİLDİRİYOR: