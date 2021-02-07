Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün tutukluluk
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün...
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile yakalandı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile...

30'u yerel 47 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Bakan Pilli: "Toplam 3900 test yapıldı, 30'u yerel 47 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi taburcu edildi " 

07 Şubat 2021 Pazar 19:03
4381 Okunma
30'u yerel 47 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Bakan Pilli: "Toplam 3900 test yapıldı, 30'u yerel 47 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi taburcu edildi " 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3900  olduğunu, 30'u yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını ,1 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 30 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 17 kişinin Lefkoşa, 25 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

7 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3900    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 47 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17  

Yerel Vaka Sayısı: 30 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 40  

Bugün Kaybedilen Hasta:  1  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 438.748 

Toplam Vaka Sayısı: 2769  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2047  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 706  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 186 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 507 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13 

Son Güncelleme: 07.02.2021 20:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temaslısını söyledi hakarete uğradı
Temaslısını söyledi hakarete uğradı
Hüdaverdi: Tam kapanma keşke en azından 7 gün boyunca devam etse
Hüdaverdi: Tam kapanma keşke en azından 7 gün boyunca devam etse
SUNGUR: TARAF OLMAYACAĞIZ
SUNGUR: TARAF OLMAYACAĞIZ
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim