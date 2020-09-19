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30 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Osman Özgür ağır yaralandı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 19:01
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30 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Aydınköy'de Güzelyurt - Lefke Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Osman Özgür  ağır yaralandı.

 Aydınköy'de Güzelyurt - Lefke Anayolu üzerinde, bugün   saat 16:15 sıralarında,  Osman Özgür (E-30), yönetimindeki KP 562 plakalı  motosiklet  ile batı istikametine doğru  dikkatsizce seyrettiği sırada,  gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldigi zaman   direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına  geçmesi sonucu o esnada  karşı istikametten gelmekte olan Murat ERDEM (E-43) yönetimindeki HZ 152 plakalı aracın  sağ yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle   kontrolü kaybeden  HZ 152 plakalı araç sürücüsü Murat ERDEM gidiş istikametine göre yolun  solundan çıkarak yol kenarında bulunan beton su kanalına ardından da trafik levhasına çarpıp durdu.  Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Osman Özgür, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

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