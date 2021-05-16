"Toplam 7443 test yapıldı, 31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7443 olup, 31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlanmış 43 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 31 kişi ise yerel vakadır.

19 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Çağlayan-2 / Gönyeli-4 / Köşklüçiftlik-1/ Yenişehir-1/ Aşağı Dikmen-1 / Kızılbaş-6 / Taşkınköy-1 / Marmara-1/ Ortaköy-2



Girne

Girne Merkez- 3 / Alsancak-5 / Doğanköy-1

Gazimağusa

Çanakkale-1/ Baykal-1/ Görneç-1



16 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7443

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 31

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.103.747

Toplam Vaka Sayısı: 6902

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6464

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 405

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 365

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 33

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 339

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1914

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3594