"Toplam 7443 test yapıldı, 31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7443 olup, 31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlanmış 43 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 31 kişi ise yerel vakadır.
19 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Çağlayan-2 / Gönyeli-4 / Köşklüçiftlik-1/ Yenişehir-1/ Aşağı Dikmen-1 / Kızılbaş-6 / Taşkınköy-1 / Marmara-1/ Ortaköy-2
Girne
Girne Merkez- 3 / Alsancak-5 / Doğanköy-1
Gazimağusa
Çanakkale-1/ Baykal-1/ Görneç-1
16 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7443
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.103.747
Toplam Vaka Sayısı: 6902
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6464
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 405
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 365
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 33
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 339
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1914
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3594