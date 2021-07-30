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31 yaşındaki şahıs aranıyor!

30 Temmuz 2021 Cuma 11:55
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31 yaşındaki şahıs aranıyor!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

29.07.2021 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da E.N.(E-31) aralarında bulunan alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Emmanuel Okorite SAMPSON’un vücudunun muhtelif yerlerine yumruk atıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra adı edilenin üzerinde bulunan cep telefonunu ve adına ısdar olan pasaportunu zor kullanarak alarak olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğuna inanılan G.R.M.(K-31) tutuklanmış olup; E.N.(E-31) ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

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