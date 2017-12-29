35 ithal ürünün 33’ü temiz; 16 yerli üründen 1’i limit üstü

Analiz sonuçlarına göre; 35 İthal ürünün 33’ü temiz çıkarken, 16 yerli üründen sadece 1 üründe limit üstü kalıntıya rastlandı.

Tarım dairesi tarafından yapılan açıklamada; İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek sonuçların elde edildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre; İthal ürünlerden Elma Çeşitleri, Pul Biber,Arpa(yemlık),Yeşil Cin Biber,Çeri Domates,Armut Çeşitleri, Kuru İncir, Kaki, Antep İçi, Soya Fasulyesi Küsbesi ve Cennet Hurması olmak üzere 35 numunede 33’ü temiz olup sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

Yerli ürünlerden Domates, Marul, Kereviz, Enginar(İhraç), Limon(İhraç), Pazı ve Salatalık olmak üzere 16 numunede 15’i temiz olup sadece 1 üründe limit üstü kalıntıya rastlandı.

Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Yeşilırmak da Figen Karafistan’a ait Sarma, üreticinin isteği üzerine ikinci analize gerek duyulmadan imha edildi.

Bu hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Çatalköy de Ahmet Kayım’a ait Pazının hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

İthal Ürünlerde SVS Tic. Ltd ait Trabzon Hurması ve Nuri Ersoy’a ait Elma(Golden)yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı ürünler menşeine iade edildi.