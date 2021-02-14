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35 yaşındaki hasta böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bazı gazetelerde ölüm sebebi COVİD19 olarak çıkan M.F.S'nin tüm testlerinin negatif olduğu ve hayatını kaybetme nedeninin böbrek yetmezliği olduğu açıklandı.

14 Şubat 2021 Pazar 19:23
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35 yaşındaki hasta böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bazı gazetelerde ölüm sebebi COVİD19 olarak çıkan M.F.S'nin tüm testlerinin negatif olduğu ve hayatını kaybetme nedeninin böbrek yetmezliği olduğu açıklandı.

Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

Covid-19 tanısıyla başvuran 35 yaşındaki M.F.S'nin tedavisi yapılmış ve en son yapılan son iki Covid-19 testleri negatif olarak belirlenmiştir.

Aynı zamanda kronik böbrek hastası olan M.F.S böbrek yetmezliği komplikasyonu nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Dolayısıyla bugün basında yer alan hastanın vefatı Covid-19 nedeniyle değil, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyon nedeniyle gerçekleşmiştir.

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