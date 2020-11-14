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3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan ’15 Kasım’ mesajı…

3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nın 37’nci yıl dönümünü kutladı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 17:10
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3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan ’15 Kasım’ mesajı…

3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesajı yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünü candan kutladığını ifaden eden 3’ncü Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Devletimizi kurma yolunda bizlere rehber olan hizmet veren ancak aramızda bulunmayan herkesi başta, tüm şehitlerimiz olmak üzere özgürlük mücadelemiz lideri Doktor Fazıl Küçük ile kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş olmak üzere rahmetle anıyorum” dedi.

Eroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“15 Kasım 1983’te benim de yer aldığım Meclis’te okunan bağımsızlık bildirgemiz bir daha Rum tahakkümüne girmeyeceğimizin, özgürlük, egemenlik, eşitlik ve güvenliğimizi asla Rum insafına terk etmeyeceğimizin ilanıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı bugün ve yarınlarımız için attığımız en önemli adımdır.

Bizler, halkımızın çıkarları ve beklentilerini göz önünde tutularak sevinçle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne evet dedik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı, birlik ve beraberliğimiz, Anavatan Türkiye ile kardeşçe ilişkilerimiz bizim en büyük gücümüzdür.

Bunları gözümüz gibi korumalıyız.

Dünyamız ve bölgemizde yaşananlar göz önüne alındığında Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki etkin ve fiili garantisinden vazgeçmek, sulandırmak akıl kârı değildir.

Federal çözüm çabaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Rum tarafının zihniyet değişikliğine gitmesi, taleplerinden vazgeçmesi mümkün değildir.

Bizim yapmamız gereken, egemenliğimize, Devletimize sahip çıkmak, iki Devletli çözümü savunmak, dünyadan haklarımızı kabul etmesini talep etmektir.

Yapılması gereken, ekonomimizi güçlendirmek için gereken adımları ivedilikle atmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünü candan kutluyor, Devletimizi kurma yolunda bizlere rehber olan hizmet veren ancak aramızda bulunmayan herkesi başta, tüm şehitlerimiz olmak üzere özgürlük mücadelemiz lideri Doktor Fazıl Küçük ile kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş olmak üzere rahmetle anıyorum.”

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