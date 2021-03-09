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4 buçuk yıl hapis cezası

Lefkoşa, Demirhan’da 2020 yılının Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde 3 banka şubesine ve bir iş yerine girerek 4 bin Euro, 8 bin 500 sterlin ve 4 bin 600 ABD Doları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Echezona C. Anudu aleyhindeki karar açıklandı.

09 Mart 2021 Salı 15:13
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4 buçuk yıl hapis cezası

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında oy birliği ile verilen kararı Başkan Gazi açıkladı.

Gazi, “Bina açma”, “Kasti hasar” ve “ Mülke tecavüz” suçlarının son yıllarda ülkemizde yaygınlık kazandığını dile getirerek, bu suçların önüne geçilebilmesi için kamu yararı düşünülerek caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Gazi, sanığın sirkat ettiği paralardan bir kısmını Nijerya’daki makineye bağlı şekilde yaşayan annesine gönderdiğini, polise yardımcı olduğunu ve annesinin sanığa muhtaç olduğunu göz önünde bulundurduklarını ifade ederek, sanığın suçlu bulunup mahkum olduğu davalardan 4 buçuk yıl süreyle hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
 

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