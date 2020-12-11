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4 gün daha tutuklu kalacaklar

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde ile yakalan zanlılar Ahmet Kilisli ve Gerasimos Kalaıtsıdıs yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Aralık 2020 Cuma 16:43
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4 gün daha tutuklu kalacaklar

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde ile yakalan zanlılar A.K ve G.K yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olguları aktardı.

Polis, zanlı A.K ve G.K'nin Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 8.12. 2020 tarihinde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda polisten kaçan zanlıların makul güç kullanılarak tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların tasarrufunda 60 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini, maddelerin analize gönderildiğini, emarelere parmak izi araştırması yapılacağını ve aranan bir zanlı olduğunu mahkemeye aktardı. Polis soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 4 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer,  soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 4 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

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