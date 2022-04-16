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4 kadın hırsız tutuklandı!

Gazimağusa'da 4 kadın hırsızlıktan tutuklandı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 10:11
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4 kadın hırsız tutuklandı!

Polisten hırsızlıklarla ilgili verilen bilgi şu şekilde:

1)11.04.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, faaliyet gösteren Trent Center isimli mağazaya  müşteri olarak giden I.K.(K-19)’nin satışa arz edilen 1 adet 75 TL değerinde bayan kıyafetini çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

2) 11.04.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, faaliyet gösteren Potente isimli mağazaya müşteri olarak giden N.C.(K-20), J.Z.K.(K-18) ve I.K.(K-19)’nin satışa arz edilen toplam 178 TL değerinde iki adet çanta ve yapışkan dövmeyi çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir. 

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