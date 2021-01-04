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4 saat elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Cihangir ve Gökhan’a 4 saat elektrik verilmeyecek.

04 Ocak 2021 Pazartesi 16:48
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4 saat elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Cihangir ve Gökhan’a 4 saat elektrik verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, kesintinin saat 10.00’dan yaklaşık 14.00’e kadar sürmesi bekleniyor.

ÇAMLIBEL’IN BAZI BÖLGELERiNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Çamlıbel Karpaşa Yolu ile Lale Sokak ve civarına yarın 9 saat  elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak olan kesintisi 08:00-17:00 saatleri arasında olacak.

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