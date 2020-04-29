41 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 28 - 29 Nisan (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 33 kişinin kısmi, 8 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 41 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

12 KİŞİ MASKESİZ SOKAĞA ÇIKTI... 2 İŞ YERİNİN AÇIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Öte yandan sokağa çıkan 12 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı, 2 iş yerinin ise açık bulundurulduğu tespit edildi.

Söz konusu şahıslar tutuklandı.