Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
İfadede ismi verildi
İfadede ismi verildi
Cezaları düşürüldü
Cezaları düşürüldü

425 promil alkollü olduğu tespit edildi

Gönyeli Boğaz Anayolu 1-2 Km arasında bugün saat 16.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında sürücü Liudmila Şeremet’in 425 promil alkollü olduğu tespit edildi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 09:17
667 Okunma
425 promil alkollü olduğu tespit edildi

Gönyeli Boğaz Anayolu 1-2 Km arasında bugün saat 16.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında sürücü Liudmila Şeremet’in 425 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gönyeli istikametine doğru 425 mg alkollü içki tesiri altında seyreden 32 yaşındaki Liudmila Şeremet yönetimindeki NR 263 plakalı araç ile dikkatsizce sağa meyilli viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç toprak sete çarparak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Saadet İlyas'ın ölüm nedeni belli oldu
Saadet İlyas'ın ölüm nedeni belli oldu
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim