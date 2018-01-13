“44 yıldır hudut tespiti yapılmadı”

Yeni Bakış gazetesinden Deniz Abidin'in haberine göre; Mustafa Şah isimli vatandaş, Kaleburnu’nda yaşayan annesi Şerife Şah’ın 1976 yılında köy içinde bir arazi satın aldığını belirterek, 44 yıldır yapılan müracaatlara rağmen söz konusu arazinin hudut tespitinin yapılmadığını söyledi.

“Bu işin içinde ne var ki hudut tespiti yapılmıyor?”

Yeni Bakış’a ulaşarak şikayetini dile getiren Şah, arazinin Türk Malı olduğunu ve başka hissedarı olmadığını ifade ederek, “Annem Şerife Şah araziyi satın aldığında 27 yaşındaydı. Şimdi 71 yaşında oldu.

Bu kadar zamandır neden yer ve hudut tespiti yapılmadığını soruyoruz, ancak bir yanıt alamıyoruz. Bu işin içinde ne var ki hudut tespiti yapılmıyor? Binlerce dönümün hepsini paylaşıp sattılar. Annemin satın aldığı arazi Türk Malıdır. Muhtarlar dahil herkes bu konuda suçlu. Bu araziye ne oldu, neden yer tespiti yapılmıyor, gerekçenin ne olduğu bize açıklanmıyor. İlgilenen bir merci bulamadık” diye konuştu.