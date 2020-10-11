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446 SANDIĞA GÖRE TATAR YÜZDE 32,95; AKINCI YÜZDE 29,27

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını, 446 sandığa göre açıkladı.

11 Ekim 2020 Pazar 20:03
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446 SANDIĞA GÖRE TATAR YÜZDE 32,95; AKINCI YÜZDE 29,27

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını, 446 sandığa göre açıkladı.

446 sandıktan oy kullanan 68 bin 56 seçmenin 65 bin 256’sının oyu geçerli, 2 bin 800’ünün ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuca göre seçimi, Ersin Tatar yüzde 32.95 oyla ilk sırada, Mustafa Akıncı yüzde 29.27 oy oranıyla ikinci sırada, Tufan Erhürman yüzde 21.58 oyla üçüncü sırada götürüyor.

Adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %32.95 - 21502

Tufan Erhürman: %21.58 - 14082

Erhan Arıklı: %5.21 - 3400

Fuat Çiner: %0.32 - 208

Arif Salih Kırdağ: %0.29 - 187

Ahmet Boran: %0.07 - 47

Mustafa Ulaş: %0.07 - 44

Alpan Uz: %0.13 - 82

Kudret Özersay: %5.68 - 3705

Mustafa Akıncı: %29.27 - 19101

Serdar Denktaş: %4.43 - 2890

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