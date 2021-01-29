Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seninle işim bitmedi, senin kanın akmadı"
"Seninle işim bitmedi, senin kanın...
Silahını çekti, dehşet saçtı
Silahını çekti, dehşet saçtı
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı

45 gün cezaevine gönderildi

Haspolat’ta meydana gelen çocuğun cinsel istismarı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.Ç teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Ocak 2021 Cuma 13:14
3833 Okunma
45 gün cezaevine gönderildi

Haspolat’ta meydana gelen çocuğun cinsel istismarı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.Ç teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı.

Çebi, zanlı Yakup Çolak’ın “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan methaldar olduğunu söyleyen Çebi, zanlının 1 Ocak, 4 Ocak ve 17 Ocak 2021 tarihlerinde olmak üzere toplamda 3 defa çalışmakta olduğu Haspolat Ağıllar Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir çiftlikte, ailesi ile birlikte ikamet etmekte olan 8 yaşındaki erkek çocuğunu, söz konusu çiftlik içerisinde bulunan koğuşa götürüp, koğuş içerisinde istismar ettiğini belirterek, zanlının, çocuğun pantolonunu ve kendi pantolonunu indirerek erkeklik organını kalçalarına sürterek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığını kaydetti.

Olayın polisin bilgisine 17 Ocak 2021 tarihinde geldiğini dile getiren Çebi, çocuğun aynı gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Gönül Küçük tarafından genel fiziki muayeneden geçirildiğini ifade etti.

Çebi, söz konusu muayenede herhangi bir bulguya rastlanmadığına işaret ederken, çocuktan alınan bazı örneklerin ise laboratuvara gönderildiğini bildirdi.

Çocuğun ailesinden elde edilen bilgilere göre; olayı ilk anlattığı esnada çocuğun korkudan titrediğini ve banyoya götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldığını söyleyen Çebi, çocuğun psikiyatrist muayenesinden geçtiğini kaydetti.

Çebi, zanlının zekâ testinden geçirildiğini dile getirerek, test sonucunda ise çocuğun zekâsının yaşına uygun olduğunun ve yaşananları doğru bir şekilde anlayabileceğinin anlaşıldığını anlattı.

Çebi, zanlının mahkeme huzuruna çıkarılarak 18 Ocak tarihinde 3 gün, 21 Ocak tarihinde 6 gün ve 27 Ocak tarihinde 3 gün tutukluluk emri aldığını hatırlatarak, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Zanlının işvereniyle yapılan görüşmede zanlının çalışma izninin durdurulması için çalışmalar başlatıldığının öğrenildiğini kaydeden Çebi, soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Çebi, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, söz konusu meselenin ciddi bir boyutta olduğunu, zanlının yasal statüsü bulunsa da mağdurun ve kamu yararının sağlanması gerektiğini göz önünde bulundurarak, zanlının 45 günü geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GİRNE BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ COVID-19 DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR
GİRNE BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ COVID-19 DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR
EN FAZLA YAĞIŞ TATLISU’DA KAYDEDİLDİ
EN FAZLA YAĞIŞ TATLISU’DA KAYDEDİLDİ
ÜLKE BUGÜN KAPANDI…
ÜLKE BUGÜN KAPANDI…
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim