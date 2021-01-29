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45'i yerel 47 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 3308 test yapıldı, 45'i yerel 47 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi" 

29 Ocak 2021 Cuma 19:38
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45'i yerel 47 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3308   olduğunu, 45'i yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını , 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 45 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 15 kişinin Lefkoşa, 29 kişinin Girne, 2 Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

29  Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3308  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 47   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 45    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:16 

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 398.997   

Toplam Vaka Sayısı: 2255  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1850 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 105   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 277 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9 

Yorumlar
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Kemal 2021-01-29 21:11:12

Bugün 3. Gün daha bu salıdan itibaren inişe geçer. ..Lefkoşa ve girne dışında diger ilceler de bır artış olmassa diğer İlçeler açılabilir Lefkoşa ve girne en sona bırakılmalıdır açılmak için Bü virüste kuluçka süresi 7 ve 14 gün arasıdır

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