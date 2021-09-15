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45 kişilik sınıflar var!

Orta eğitimde okullar sorunlu açıldı… 45 öğrenciye varan sınıflarda eğitimin önüne geçmek için yeni öğretmen istihdamı şart ancak devletin 12 milyon TL’si yok...

15 Eylül 2021 Çarşamba 10:54
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45 kişilik sınıflar var!

Orta eğitimde sağlık koşullarını zorlayan şartlar eğitim başladı.. Hem öğretmenler hem aileler tedirgin… 45 öğrenciye kadar sınıfların var olduğu bazı okullarda kayıtlar hala devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu en fazla bir sınıfta 25 öğrenci olması gerektiğini ortaya koyuyor.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı, SES KIBRIS webtv’de katıldığı Kıbrıs’ın Nabzı programında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı.

Başkan Elmalı, orta eğitimde toplam 46 okulun olduğunu bunların 24’ünün sorunlu açıldığını kaydetti. 24 okuldaki sınıflarda 30 ve üzerinde öğrencilerin olduğunu anlatan Elmalı, bu konunun çözülebilmesi için sendika olarak süreç içerisinde öneriler sunduklarını ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu önerileri görmezden geldiğini savundu.

Sendikanın tespitine göre 174 öğretmenin istihdam edilmesi durumunda 45 öğrenciyi bulan sınıfların 25’e düşürülebileceğini kaydeden Elmalı, bunun için de 12 milyon TL’lik bir kaynağa ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

“Siyasi Partilere her yıl 34 Milyon TL bulabilen hükümet adil eğitim için 12 Milyon TL’lik bir kaynak yaratamıyor” diyerek eleştirilerini sürdüren Elmalı, seyreltilmiş eğitim modeline sıcak bakmadıklarını bunun eğitimde eşitsizlik yaratacağını belirtti.

Ozan Elmalı, “Bir yanda haftada 5 gün eğitim alan çocuklar diğer yanda bir hafta 2, diğer hafta 3 gün eğitim alan çocuklar. Bu eğitimde fırsat eşitliğini yaralar” dedi.

Gelinen aşamada Devletin ailelere “paranız varsa çocuğunuzu özel okula yazdırın” demek istediğini ileri süren Elmalı, kısa vadede 174 öğretmen, uzun vadede de 4 yeni okul inşası ile kalabalık sınıf sorunun çözülebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak : Ses Kıbrıs https://www.seskibris.com/haber/7788585/45-kisilik-siniflar-var

Anahtar Kelimeler:
EğitimKoronavirüsOkulSınıfKKTC Eğitim
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