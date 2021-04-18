46'sı yerel 53 pozitif vakaya rastlandı, 71 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6263 olup, 46'sı yerel 53 pozitif vakaya rastlanmış, 71 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 46 kişi ise yerel vakadır.
19 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 14 kişi Girne, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-4 / Gönyeli-3/ Çağlayan-2 / K.kaymaklı-3/ Taşkınköy-1/ Kumsal-1 / Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Ortaköy-2
Girne
Girne Merkez- 5/ Koruçam-1/ Kaşgar-2/ Karaoğlanoğlu-3 / Boğaz-3
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-4 / Sakarya-2/ Baykal-1/ Gülseren-1/ Büyük Sanayi-2
İskele
Yenierenköy-2 / Makenzi- 1
18 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6263
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 53
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 46
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 883.808
Toplam Vaka Sayısı: 5516
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4720
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 768
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 135
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 628
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 62
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 16
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 705
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21