469 TL Üzeri Ödenmemiş Bakiyesi Bulunanların Elektriği Pazartesi Kesilecek

Kıb-Tek Bilgi İşlem Şube Amirliği Sistem Yöneticisi Mustafa Harutoğlu tarafından yapılan açıklamada, “6 Eylül Pazartesi Günü, Eylül devresi faturaları dışında ve 469 TL üzeri ödenmemiş bakiyesi bulunan özel ve tüzel tüm tüketicilerimizin elektrik enerjileri kesilecektir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına açık bakiyelerin kapatılmasını saygılarımızla rica ederiz” denildi.